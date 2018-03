Hartos por el problema del basurón exigen la renuncia de "Chenel"

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de la densa capa de humo con la que amaneció la sindicatura de Alhuey, los ánimos de los habitantes de nueva cuenta se vieron afectados y en está ocasión, los ciudadanos exigieron la renuncia de José Manuel Valenzuela López al cargo de presidente municipal argumentando que no cuenta con las herramientas necesarias para comandar un municipio. Agregaron que mucho menos debe andar haciendo propaganda para la diputación, pues en este sentido la responsabilidad con la ciudadanía es aún mayor, algo que de acuerdo con los habitantes Valenzuela López, carece.

Francisco de Asís Salas indicó sobre el hartazgo que existe en estos momentos y desde tiempo atrás con los funcionarios por no tomar medidas drásticas en este asunto.

"La finalidad es organizar y formalizar un frente de personas y vecinos de comunidades afectadas por el basurón, así sacaremos acuerdos y poder llevar acciones más enérgicas para que este problema se solucione" indicó el vecino de la sindicatura en mención.

Francisco de Asís Salas pide personalmente a José Manuel Valenzuela López que renuncie a su cargo "el no puede seguir en ese cargo por incompetente no da para más, ya lo ha demostrado en muchas ocasiones y creo que ha confundido la administración pública con un reality show".

Por su parte el vecino de la comunidad de La Palma también perteneciente al municipio de Angostura Alfonso Mascareño Sosa informó que el basurón ha estado afectando a muchos ciudadanos de comunidades como La Palma, Cabecera Municipal, Alhuey, Capomos, La Isleta , Batamotos entre otros más. "La idea es conformar el frente de pueblos afectados por el basurón. Las autoridades municipales encabezadas por el licenciado José Manuel Valenzuela López le están dando un sesgo político, ya hay personas dañadas, afectadas y enfermas. No han cumplido con los acuerdos que hemos tenido hasta ahorita" .

En el mismo tema, el vecino de La Palma comentó que durante la última reunión que sostuvieron con las autoridades municipales de Angostura (donde dicen que no estuvo el alcalde) entablaron comunicación con el Secretario del Ayuntamiento Jorge Guadalupe Barrón Estrada quien indicó que el basurón ya no se quemaría, y se eso pasaba podían arrojar la basura frente a la presidencia municipal. "El profe nos dijo que ya no se iba a incendiar o quemar, nosotros somos más respetuosos hasta ahorita y no hemos tomado esa decisión, sin embargo está dentro de las opciones lo cual vamos a tomar en cuenta cuando platiquemos entre todos" finalizó Alfonso Mascareño Sosa.