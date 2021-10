Hasta 100 mil pesos al mes podrían percibir los alcaldes de la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- La Cuarta Transformación ha llegado a los gobiernos municipales de la Región del Évora. Hoy rinden protesta los nuevos alcaldes y la alcaldesa, pero hay una respuesta que el pueblo quisiera conocer: ¿cuánto es el sueldo que percibirán mes tras mes?

En la consulta realizada con los presidentes electos de Angostura y Salvador Alvarado se pudo conocer que aún no se define cuál va a ser el salario que percibirán, sino hasta que se esté en funciones, pero quizás serán alrededor de 100 mil pesos, respondió Armando Camacho Aguilar.

Por su parte, el diputado local Ambrocio Chávez Chávez informó que varía en cada municipio, pero que aún no se define el sueldo sino hasta después que entren en funciones. Tomando como referente el salario del presidente de la República, de 107 mil pesos mensuales, se puede estimar que un alcalde no puede ganar más que dicha cantidad; pero en base a qué se define el salario de un presidente municipal. Esto fue lo que se pudo conocer.

Varía lo que gana cada alcalde en cada uno de los municipios del estado de Sinaloa, porque se toma en cuenta el número de población, los ingresos que percibe el municipio y las circunstancias políticas en los municipios, comentó el diputado Ambrocio Chávez Chávez.

Explicó que hay alcaldes que ganan desde 50 mil pesos hasta 100 mil pesos, pero nadie debe ganar más que el presidente de la República, que son 107 mil pesos. Esto quiere decir que los salarios se definen de manera interna. Posiblemente debe someterse a aprobación de Cabildo.

Al alcalde electo de Angostura, Miguel Ángel Angulo, no lo mueve el salario, al responder a la pregunta sobre ¿cuánto será su sueldo?, y afirma que aún no se establecía el salario, y que no serán sueldos tan elevados como ocurrió con otros presidentes municipales de hace años.

El diputado local Ambrocio Chávez hizo un llamado a que no sean sueldos exorbitantes, “que sean salarios dignos y moderados”.