Hasta con 5 mil pesos multarán por desperdicio de agua en Guamúchil

Sinaloa.- Ante la escasez de agua y el riesgo que existe que el líquido baje de manera considerable en la región, pero también en la ciudad de Guamúchil, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) ha tomado fuertes medidas para evitar que la ciudadanía desperdicie el vital líquido haciendo mal uso de él.

El gerente de la paramunicipal en Salvador Alvarado, Enrique Román Cruz Gastélum, comentó que se corre el riesgo que los mantos freáticos del río de donde se abastece el sistema de la planta potabilizadora, de donde se distribuye el vital líquido, disminuyan de manera considerable, por el poco nivel de agua que hay en la presa Eustaquio Buelna, que es un nivel muy bajo, del 11 por ciento.

Es un problema muy serio lo de los mantos freáticos, ya que se han recortado hasta un 80 % los pozos de las norias. Como dato importante cabe mencionar que no hace mucho en el poblado Terrero de los Guerrero se hizo excavación en una noria y no se ha encontrado mucha agua. Señaló que aproximadamente seis comunidades del municipio ya están padeciendo de manera crítica por el vital líquido. Agregó que para la parte norte aún no han tenido quejas por falta de agua.

En cuanto al tema de derroche de agua, el funcionario dijo que ya se están aplicando sanciones hasta de 5 mil pesos a aquellas personas que sean sorprendidas haciendo mal uso o derrochando el vital líquido. Externó que estarán muy vigilantes de aquellos ciudadanos que estén lavando los carros con mangueras o destapando tuberías.

“Hemos pedido apoyo a Seguridad Pública para que en la medida que detecten a personas haciendo mal uso del agua, nos lo reporten y proceder a la sanción económica”, enfatizó Cruz Gastélum.

Por otra parte, el director de Seguridad Pública Municipal de Salvador Alvarado, Sergio Lagunes Inclán, comentó que trabaja actualmente coordinado con la Japasa. Dijo que es vital cuidar el agua, “vamos a estar atentos, la instrucción es que se cuide el agua y el orden público”, recalcó el funcionario.