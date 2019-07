Hay 30 casos de cobros indebidos en bodegas

Guamúchil, Sinaloa.- Ante las denuncias de productores agrícolas por cobros indebidos en bodegas, la Liga de Comunidades Agrarias, perteneciente al Comité Directivo Municipal del PRI en Salvador Alvarado, estará atendiendo a productores en las oficinas de Salvador Alvarado y en el módulo de atención en Angostura.

En el municipio Salvador Alvarado se registran 30 casos aproximadamente, de productores afectados por acopiadores, que les descuentan la cantidad de 200 pesos por tonelada al entregar sus cosechas en las bodegas, informó el presidente del Comité Campesino No. 20, Agustín Fierro.

“En particular son dos bodegas las más agresivas, que están incurriendo en cobros ilegales. Son empresarios que se están aprovechando de los pequeños productores. Hemos acudido a las bodegas para exponer el tema con los directivos pero no nos dan la cara, siempre nos dicen que están fuera o que no se encuentran”.

El propósito de la instalación de módulos de atención en el estado de Sinaloa es atender a la comunidad agrícola, para brindarles asesoría y defensa para que no les descuenten estos cobros. Un equipo de abogados será el encargado de formar los expedientes en los tres módulos que se instalarán en los municipios de Culiacán, Angostura y Guasave.

Para la región del Évora los documentos se estarán recibiendo en el Comité Campesino, ubicado en las instalaciones del PRI. Lo que se le solicita al agricultor es el comprobante donde se le descontó el monto de parte de la acopiadora y documentos personales, para que se pueda registrar su caso y proceder de manera formal contra el propietario de la bodega, señaló el presidente del Comité Municipal Campesino.

La comunidad agrícola ha denunciado al Comité Municipal haber recibido malos tratos de parte de acopiadores, al negarse a que les apliquen el cobro indebido. “Si quieren entregarlas si no váyanse por la libre”, son algunas de las expresiones que muestran que están recibiendo las cosechas bajo amenazas, manifestó el presidente del comité, quien lamentó la actitud de abuso y falta de consciencia de los acopiadores, ya que esto afecta el bolsillo de la comunidad que no está pasando su mejor temporada y con este cobro más se les afecta.

La justificación de los acopiadores es que este descuento se aplica como parte del cobro por manejo de bodega, pero hasta el momento no ha habido una declaración de los propietarios al respecto. Este día se iniciará con la recepción de documentos a los productores de Sinaloa, para que se proceda con demandas.