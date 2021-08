Hay bajas cifras de rezagados en la vacunación contra Covid-19 en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Avanza la cobertura de vacunación contra Covid-19 en el municipio de Angostura sin problemas de cobertura y con bajo porcentaje de personas que acuden a vacunarse al quedarse rezagados.

Debido a la repercusión que podría tener en la cobertura de vacunación el hecho de que habitantes de otros municipios aledaños a la región asistan a las jornadas, se informó que no existe este problema en Angostura ni en anteriores jornadas realizadas en el municipio de Guasave. Esto fue lo que informó el jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura, Daniel Ibrahim López Armenta.

“Es bajo el porcentaje de personas rezagadas que se ha presentado en las jornadas de vacunación contra el Covid-19 realizadas en Angostura”, informó el funcionario de la Secretaría de Bienestar.

Explicó que debido a que han tenido disponibilidad de dosis suficientes se ha logrado cumplir con la meta de vacunados y atender a los rezagados.

Afirmó que realmente no es un número considerable y que esto no ha representado un problema, incluso se han superado algunas de las metas en jornadas de vacunación anteriores. En este sentido, no ha sido necesario una estrategia como tal, porque hasta el día de ayer los operativos han tenido buen resultado.

Sin contratiempos y con mucho interés de los “millennials angosturenses” ha transcurrido el primer día de vacunación contra el Covid-19, en la cabecera municipal de Angostura, a los jóvenes de 18 a 29 años de edad.

Muestra de esto es que en las primeras horas de inicio de la jornada se han aplicado más de 800 dosis, informó Daniel Ibrahim López Armenta. El funcionario de la Secretaría de Bienestar destacó que ha habido muy buena asistencia de los jóvenes y que la meta de vacunación es atender a 4 mil personas durante el operativo de vacunación de tres días para el próximo sábado, pero se cuenta con más dosis. “Tenemos capacidad y biológicos suficientes para atender a muchas más personas”, declaró.

En la aplicación de esta primera dosis puede acudir cualquier persona mayor de edad de 18 años en adelante que por alguna situación no se haya decidido a vacunarse hasta este momento, informó el funcionario público.

Para los adultos mayores, se pueden acercar con los Servidores de la Nación para que se les brinde el acceso prioritario y se vacunen, es la indicación en esta jornada que concluirá el día 7 de agosto.

