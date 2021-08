Hay desespero en los adultos mayores de Sinaloa por falta de empleo

Sinaloa.- Aun año y medio de la alerta de pandemia que se lanzó en el estado de Sinaloa, la actividad económica sufrió un golpe que no solo ha afectado a empresas y a la población económicamente activa, sino a un sector tan vulnerable como es los adultos mayores, quienes al ser población vulnerable perdieron oportunidades laborales y de los medios para hacerse llegar un recurso que les permitía tener un ingreso.

Alicia Flores, de 71 años, quien es originaria de Guamúchil, desde el inicio de la pandemia y ante el miedo al contagio dejó de laborar, pero desde entonces solo se ha sostenido con el apoyo de los adultos mayores, y hoy se encuentra desesperada por volver a trabajar, debido a que la única ayuda que tiene es la que recibe cada mes de parte de la tercera edad, sin embargo, esto no le alcanza.

Así como Alicia, se encuentran 33 adultos mayores que el Sistema DIF Salvador Alvarado tenía registrados como económicamente activos.

Hilda Pérez Giusti, representante del Club Inapam, comentó que hasta el momento no tienen autorización de parte de autoridades federales y estatales para entregar a las personas mayores una carta de vinculación laboral, documento que el DIF entrega a quien la solicite para ser presentada en la empresa que desee laborar y de esta manera pueda ser contratado. Hilda Pérez Giusti dijo que la empresa contratante debe tener un convenio con el DIF.

Alicia Flores con tristeza comenta que laboró por ocho años en una tienda de supermercado, la cual al inicio de la pandemia les aportaba de 200 a 300 pesos a la semana, sin embargo, desde hace algunas semanas dejó de recibir.

“Ya me vacuné y me siento lista para laborar”, dice Alicia Flores, a quien le preocupa no tener el dinero para su sustento.

Antes de la alerta pandémica se tenía el registro de 33 adultos mayores que trabajaban en las diferentes tiendas de supermercado, mismos que actualmente se encuentran desempleados, dijo Hilda Pérez Giusti. Además, asegura que la directora estatal del Inapam no ha dejado de lado esta situación y cada mes entrega a estas personas una despensa alimenticia. Sin embargo, no hay fecha para la integración laboral de los adultos mayores.