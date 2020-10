Hay desespero en los comerciantes de Mocorito al no aterrizar programas de apoyo

Mocorito, Sinaloa.- La titular de la Unidad Rápida de Gestión Empresarial en Mocorito (URGE) reconoce el desespero que tienen los comerciantes organizados del Pueblo Mágico derivado de la falta de apoyo por parte de Gobierno del Estado, y es que de los 35 proyectos que metieron solamente cinco fueron aprobados y a esos les llegó el recurso, el resto sigue en espera dado a que la partida destinada se agotó más luego de lo imaginable a raíz de que las solicitudes superaron con mucho el monto que se tenía.

Claudia Salazar expresa que cuando inició la pandemia el gobierno ofreció un apoyo emergente en todo el Estado y aprovechando eso varios comerciantes de Mocorito metieron su solicitud pero desafortunadamente la mayoría no tuvo éxito pero esto no fue exclusivo del Pueblo Mágico sino que a muchos otros municipios no les llegó, pues el dinero se acabó en un abrir y cerrar de ojos.

"Hay una promesa de que el gobierno está haciendo las gestiones de conseguir más dinero para apoyar a los comerciantes pendientes pero hasta la fecha no se ha sabido nada, pues el país en vez de dar más beneficios ha ido recortando los programas, eso y la pandemia nos han pegado muy fuerte económicamente a todos.

Estoy consciente de las quejas de los comerciantes, tienen razón pero yo siempre les he dicho y he sido muy clara con ellos en que son recursos que son tardados en llegar y que cuando lleguen bienvenidos, son como casi sacarse la lotería, no me gusta mentirles en decirles que les va llegar tal día cuando en realidad esto no es así.

Hay que tener mucha fe, el año todavía no se acaba y tengo confianza en que antes de cerrar el 2020 va a llegar otra remesa de apoyo para los comerciantes que están a la espera", cita Claudia Salazar, directora de URGE Mocorito.