Hay lámparas en la Loma de la sindicatura de Pericos, Mocorito pero no hay luz

Mocorito, Sinaloa.- Hace varios años que se instaló el alumbrado por una de las calles principales de la colonia La Loma, en la sindicatura de Pericos, Mocorito, pero está de lujo. “No hay luz, no funciona”, dijeron los vecinos.

En la colonia La Loma dos son las prioridades por atender en servicios públicos. Los vecinos consultados dijeron que hay drenaje destapado por la calle Prolongación Aviación y no funcionan las lámparas instaladas ya hace varios años.

Eso fue lo que comentaron algunas de las vecinas de la calle antes mencionada: “El drenaje y el alumbrado son las necesidades que creo que más tenemos, porque están las lámparas pero no tienen luz. Desde que hicieron la calle pavimentada no funcionan, están así hace unos seis años. El drenaje igual, hay unos que están todos destapados, por esa calle algunos no tienen tapadera. Lo que sí nos hacen falta son las lámparas, y también el drenaje tiene fallas”, comentó la vecina Aracely Salazar.

Para confirmar el reporte ciudadano se hizo un recorrido por el lugar. En una parte se encontraban registros destapados y por otra un dren enmontado, donde está un desagüe de aguas negras, lo que provoca una pestilencia de varios metros a la redonda, además de que se convierte en un punto propicio para los criaderos de moscos.

El servicio mejor calificado en esta sección residencial fue la cobertura de agua potable. Se informó que no hay mayor problema con el abastecimiento por el momento.