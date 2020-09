Hay poco interés por ocupar el cargo de Líder de los Verbeneros CTM en Salvador Alvarado

Guamúchil.- Tras el fallecimiento de José Antonio Martínez Segovia la CTM inició en Salvador Alvarado, el proceso de elección del nuevo líder de los verbeneros, pero lamentablemente ha habido poca respuesta entre los agremiados por ocupar el cargo, muestra de ello es que solo una persona ha levantado la mano pero aún no ha entregado la documentación correspondiente de su planilla y mañana, al medio día, vence el plazo para ello.

El líder cetemista, Florencio Villa Gallardo, responsable de realizar y coordinar el proceso, expresa que de llegarse a registrar dos planillas en las próximas horas este viernes, a partir se las 19:00 horas, será la elección pero si solamente hay una quien la encabece será el virtual líder.

"La convocatoria bien explicada fue girada con anticipación y se da un lapso de tres días (29, 30 de septiembre y 1 de octubre) para el registro de planillas pero hasta hoy no hay ninguna confirmada y la elección del nuevo Comité de Verbeneros de la CTM es este viernes por la tarde-noche.

El que me habló para decirme que estaba interesado mas no ha registrado su planilla fue Fernando Cota y tal vez muchos estén igual, que quieran ser el líder de los verbeneros pero solo de palabra porque no han traído los documentos que se les pide.

Todos tienen derecho a registrarse y de último momento, que es mañana hasta las 14:00 hora, podrían surgir dos o más, entonces nos iríamos a la elección pero si solamente hay una ese ya se fue por unanimidad", detalla Florencio Villa Gallardo.