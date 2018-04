"He leído más de 100 libros"

Guamúchil, Sinaloa.- Su gusto por las letras nació a muy temprana edad. Apenas con 15 años, Alex Omar Bojórquez Ayala, oriundo de la comunidad Capomos, Angostura, dedica gran parte de su tiempo a cultivar su intelecto, prueba de ello es que ha leído más de 100 libros.

Es un poco difícil determinar cuántos libros he leído hasta el momento, pero sí son más de 100, actualmente aquí en mi casa tengo como unos 80 en físico, otros he prestado, y también tengo de manera digital.

Con un gran sentido del humor y lleno de mucha sabiduría, Alex manifiesta que su pasión por leer lo ha enseñado a ser mejor persona, a pensar diferente y ver cada día de una manera especial, pues las letras le han enseñado a tener diferentes perspectivas de las cosas cotidianas de la vida.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Dice el joven lector que su amor por la lectura lo adquirió desde muy pequeño. “Cuando estaba muy chico tuve la curiosidad de saber qué es lo que contenían los libros y empecé a leer; luego en la secundaria incrementé más esa pasión, fue ahí cuando algunos maestros me prestaron diferentes libros”. También menciona que son muchos libros los que ha leído, y entre éstos, clásicos y otros no tan comunes. “No hay un género que yo pueda decir que me gusta más, pero sí me atrevo a expresar que las novelas de Julio Verne me gustan mucho”.

Muy contento dice que las novelas de Julio Verne son sus preferidas, ya que en el momento que las escribió las plasmó en un tiempo que no existían muchos avances.

Sus relatos son muy fantasiosos y futuristas, como el de La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra, es un estilo de escribir que me gusta mucho.

Lleno de orgullo Alex Omar manifestó que se siente privilegiado de tener el gusto por la lectura. “Me considero una persona especial, ya que mi gusto por la lectura es algo que no todos tienen, y siento que entre más leo más aprendo, y gracias a la lectura he podido asimilar muchas cosas y he avanzado mucho”.



El capomense, que una de sus grandes satisfacciones es el poder desenvolverse de manera más fácil y con mayor seguridad, dijo: “Considero la lectura es una práctica que le hace falta a muchas personas, a quienes invito a que lean, que se preparen, a ser mejores personas; a muchas personas les sorprende que yo lea tanto, cosa que los jóvenes prefieren no hacer, cuando lees te sumerges en la historia, y es algo muy fascinante, la lectura te ayuda en lo académico, en lo social, en ser mejor persona y el pensar de manera diferente”.



Consideró que a los gobiernos y a las instituciones educativas todavía les hace falta más impulso por la lectura. “Hay muchas cosas por hacer para lograr cada vez haya más personas que lean, la lectura es sin duda alguna un aprendizaje diario, en donde también puedes conocer muchas cosas; recuerdo que en la primaria había libros pero eran muy pocos, actualmente hay programas donde se pueden leer libros de manera digital, me falta por leer La Isla Misteriosa, que ya he visto la película pero no lo he leído, siento que esto todavía no termina aquí y mi gusto por la lectura no va a terminar”.

Alma Ayala Leyva, madre del joven ejemplar, contó: “Desde muy pequeño a él lo operaron de un ojo, ya que le detectaron que tenía estrabismo, para ser exactos, a los 2 años de edad, él siempre ha sido bien portado y ha destacado en sus estudios; a veces me preocupa el que lea tanto, no por el contenido de los libros, sino por su problema de la vista”. También enfatizó que Alex Omar es el hijo mayor y que aparte de él tiene cuatro hijas, entre éstas unas trillizas y otra niña más pequeña.