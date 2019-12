Hechos violentos no afectaron al sector turístico

Mocorito, Sinaloa.- Tras los hechos violentos ocurridos en la comunidad Terrero de los Pacheco, Mocorito, en la zona serrana donde limita este municipio con Badiraguato, se tenía la incertidumbre de si esto afectaría o no al sector turístico de este municipio, pero José José Norzagaray Parra, director de Turismo, informó que gracias a que estos hechos tuvieron lugar en una zona muy alejada de la cabecera no les afectó y las personas no dejaron de acudir para visitar el Pueblo Mágico.

El director de Turismo señaló que hasta ahorita no han sentido algún resultado negativo en cuanto al turismo por los hechos ocurridos anteriormente.

Agregó que debido a que los hechos han sido lejos de la cabecera municipal, es que no han perdido la afluencia turística, de lo contrario, si se hubieran suscitado en el corazón de Mocorito, las cosas pues serían muy diferentes, en este caso sí les afectaría considerablemente.

Destacó que está trabajando en monitorear la afluencia y las atenciones turísticas, acciones con las cuales se percató de que los hoteles se encuentran llenos los fines de semana.

Informó que de lo contrario se está a la espera de la llegada de grupos visitantes, y él se encuentra realizando acciones para las atenciones que se requiere ofrecer, está buscando lugares de comida, esto para que haya derrama económica en todos y cada uno de los negocios, así como también están verificando las condiciones del tranvía para que los visitantes puedan disfrutar de ellos.

Asimismo, el director de Turismo arregló todo para que los turistas tengan una cómoda estancia en el Pueblo Mágico.

En la comunidad Terrero de los Pacheco elementos de la Sedena, Policía Estatal y Policía Municipal resguardan la zona y la recorren en busca de evidencias. En el suelo hay cientos de casquillos percutidos de diferentes calibres, y al final del camino, colgado de cabeza en un árbol, se encuentra el cuerpo sin vida de un hombre, su nombre, Sergio Omar “N”, de tan solo 18 años de edad.

Fue atado de los pies y tiene el torso desnudo, su cabeza pega en el suelo y se le aprecian golpes en el cuerpo. Los peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizan las diligencias correspondientes.

La vivienda, ubicada a unos metros de donde se encuentra el cadáver, está totalmente destrozada, fue incendiada y en el patio hay ramas de los árboles por doquier; en la entrada a la vivienda, bajo un techo de lámina galvanizada, se ven diversos alimentos aún sin abrir, como frascos de mayonesa, paquetes de harina y latas de atún.