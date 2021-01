Héctor Burgos apoya a José Manuel Valenzuela en su precandidatura por el PRD

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que José Manuel Valenzuela López afirmó que Héctor Burgos era su padrino y todo aquel político que cuenta con su respaldo triunfa, el popular “Güerito” detalló que él no tiene partido, sino que respalda la aspiración de la persona que sea para que logre su objetivo trazado.

En el proceso electoral anterior conocido angosturense estuvo muy de cerca impulsando a los abanderados del PRI pero hoy parece que cambió de bando, al estar simpatizando con los colores del PRD y todo porque “Chenel” recientemente se destapó como precandidato a la diputación local en el Noveno Distrito.

Yo siempre he apoyado a la gente y no específicamente a partidos, pues los colores para mi no son importantes, yo estoy con mis amigos, vengan de donde vengan”.

“Hay que siempre apoyar a la gente humilde como en este caso a “Chenel”, con quien siempre he estado impulsando sus proyectos y seguiré en la misma dinámica. Me voy hacia donde me manda Dios, no por el partido político, muestra de ello es que en el anterior proceso electoral estuvimos con la actual alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, nos fue muy bien dado a que ganamos.

Hoy sigo a José Manuel Valenzuela y tengo la plena seguridad de que va a ganar. Muchos creen que soy del PRI pero no, yo estoy con la persona, si un amigo me pide el apoyo y sé que vale la pena hacerlo él cuenta conmigo sea de la línea que sea, muestra de ello es que hemos estado en varios procesos impulsando diferentes proyectos de todos los colores, pues no tengo uno definido.

La amistad y la forma de ser el aspirante es lo que me motiva a apoyarlo, por ahí me voy, pues me inclino mucho por la humildad de la gente”, explica Héctor “El Güerito” Burgos.

