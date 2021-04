Higuera de los Vega y Milpas de los González respaldan a “Alfredín” López en Mocorito

Mocorito Sinaloa.- A escasos días de haber iniciado la campaña política el candidato a la presidencia municipal de Mocorito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfredo “Alfredín” López Castro dice sentir el respaldo de la gente por lo que en Higuera de los Vega, Milpas de los González y Palmarito Mineral no fue la excepción.

López Castro platicó con la gente de dichas comunidades sobre sus proyectos y sus ganas de ser el próximo presidente municipal. Ahí les hizo saber que él no es un político de los viejos, sin embargo, para él es más importante ser político, pero de los buenos.

“Agradecido siempre con la gente de mi pueblo por recibirme de una manera tan especial, a donde quiera que llego me dicen que por ser una nueva imagen, una persona a la que no tienen nada que reclamar me apoyarán y eso para mí es muy importante porque se expresan bien de mí”, mencionó el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El candidato a la alcaldía mencionó que a comunidades como las antes mencionadas les irá muy bien, pues dice que es una clave importante apoyar a los productores y agricultores, ya que es gente trabajadora que merecen ser atendidos y apoyados por el gobierno.

López Castro se siente cada día más fortalecido y cobijado por los mocoritenses, es por eso que día a día pone todo su empeño y esfuerzo en llegar a cada una de las comunidades para que conozcan sus ganas de trabajar por Mocorito.

