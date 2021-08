Hogares de La Reforma, Angostura se inundan tras las fuertes lluvias registradas esta mañana

Angostura, Sinaloa.- Desde aproximadamente las 03:00 horas de esta mañana las intensas lluvias no dejaron de registrarse en la comunidad de La Reforma, Angostura, situación que ha provocado que algunos habitantes sufrieran inundaciones en sus hogares que con sacrificio año con año lo arreglan para no pasar por lo mismo, pero lamentablemente es algo que no pueden evitar.

Escobas, recogedores, cubetas son algunos de los elementos que la ciudadanía está utilizando para sacar el agua de sus domicilios, pues de no hacerlo, los muebles pronto podrían echarse a perder como ya ha pasado con algunas familias.

Guadalupe Payán, una de las afectadas con tristeza en su rostro dio a conocer que toda su casa está inundada; camas, muebles, estufa y refrigerador que es de lo esencial que nada entre las aguas de lo cual está con el temor de que se presenten más lluvias. “Se me mojaron camas, tendidos toda la casa está inundada”, dijo.

Comentó que siempre dan aviso a las autoridades para que sean apoyados, sin embargo, solo acuden a los hogares con despensas cuando lo que necesitan no lo toman en cuenta.

Atravesando enormes charcos niños, adultos recorren las calles de la comunidad para desplazarse hacia otros lugares por necesidades básicas, mientras algunos automóviles cruzan arriesgándose a quedarse estancados en el lugar.

Emiliano Montoya, síndico municipal de igual manera resaltó que en varios hogares se les metió el agua y en ayuda de algunos vecinos con palas se están encargando de desaguar el dren el cual provoca más afectaciones.