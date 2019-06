Honran al policía hoy en su día

Guamúchil, Sinaloa.- A muy temprana hora iniciaron los festejos por el Día del Policía con una emotiva misa, realizada en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, los elementos se dieron cita a las 07:00 horas para dar gracias por continuar en esta labor.

El párroco externó un emotivo mensaje a los elementos "quiénes dan la cara por todos nosotros y son los que ponen en alto a Guamúchi, pero para poder dar lo mejor tenemos que tener espíritu de servicio".

Posteriormente partieron al monumento en memoria de los compañeros caídos, en el cumplimiento de su deber, en presidencia municipal. El director de Seguridad Pública y Tránsito municipal, Jaime David Silva García presidió el mensaje para honrar a los compañeros caídos.

"Debemos de tener en mente que nuestra labor implica que tal vez no podemos regresar a casa. Lo hacemos porque tenemos esta vocación y eso nos hace diferentes al resto. Debemos portar con orgullo este uniforme. Nuestros compañeros que hoy queremos honrar lo hicieron así. Yo les pido a todos ustedes que honremos este recuerdo y hagamos responsablemente este trabajo. Porque ellos no dieron a vida en balde. Hagamos nuestro trabajo con excelencia y con estricto apego a los derechos humanos".

El alcalde acompañó a los elementos de seguridad en el desayuno. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Las actividades continuaron en el restaurante Giusti con un ameno desayuno, donde se hizo entrega de 65 uniformes y equipos de parte de gobierno municipal a los elementos de seguridad pública.

El policía tercero Omar López Sánchez fue el primero en recibir su paquete completo, seguido de Jorge Isaías López Murillo e Isela Janette Zepeda Méndez.

En su mensaje el presidente municipal Carlo Mario Ortiz Sánchez anunció acciones importante como la intención de otorgar ascensos para quien tenga los méritos, ya que desde hace dos años no se aplican. Asimismo se comprometió a mejorar las condiciones en el área del comedor y construir en un futuro un área de comedor digno ya que es una de las necesidades más sentidas dijo.

"Hoy es un día especial para todos porque la parte más importante tiene que ver con ustedes, es lo que más nos pide la ciudadanía. Se que no es un trabajo fácil, ya son cerca de 20 compañeros que no están con nosotros. Me siento amigo de todos ustedes porque lo que hagan ustedes impacta en nuestra labor como autoridad".

Este día el festejo a los policías se realizará en un centro recreativo, donde podrán disfrutar de una amena convivencia en compañía de sus familiares.