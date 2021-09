Hospital General de Guamúchil cuenta con buenas condiciones laborales pese a carencias mínimas

Guamúchil, Sinaloa.- Hasta el momento en el Hospital General de Guamuchil no han tenido carencias significativas por las cuales no puedan operar o se vean afectados es por eso que la directora del nosocomio, Norely Camacho, explicó que de manera semanal se les ha estado surtiendo el material que más se necesita.

Destacó que es muy variable el consumo mensual con el que se cuenta en el hospital. “Es muy variable porque en una semana podemos tener de todo, la siguiente semana podemos tener algún faltante, eso depende de las enfermedades por las que acudan los pacientes. Por lo que esa situación no es igual nunca”.

La directora del nosocomio especificó que todas las semanas les están surtiendo materiales es por eso que ella considera que se está trabajando bien y que a pesar de que sí tienen carencias no es algo que les afecte en gran medida.

Por último dio a conocer que hay ocasiones en las que se encuentran en un 60 porciento en cuanto a surtido, en algunas otras ocasiones se encuentran en un 40 .

Mencionó que se manejan por claves y hay algunas que ellos no manejan como por ejemplo las claves de medicamentos oncológicos.

Leer más: ¡Lamentable! Israel tuvo un trágico final al ser atropellado en Guamúchil mientras trabajaba

“A mi no me llega medicamento oncológico debido a que no somos un hospital de Oncología a pesar de eso vienen en la lista y es por eso que no estamos al cien porciento”, citó.