Hospital Integral de Angostura celebra sus 15 años

Angostura, Sinaloa.- El Hospital Integral de Angostura echa la casa por la ventana en la celebración de sus 15 años. Sin duda alguna este día será recordado por todo el personal que labora pero sobre todo para la ciudadanía del municipio costero, ya que gracias a la jornada médica que se llevó a cabo, recibieron diferentes servicios completamente gratis.

La directora Armida Puente Carreon detalló que estos 15 años representan mucha responsabilidad y ayuda para los angosturenses, pues es el único sitio del municipio que cuenta con especialistas y servicio de hospital y todo es muy eficiente, ya que todo ha mejorado en gran medida.

"Todo está limpio, tenemos aire acondicionado adecuado y los pacientes ya no sufren por el calor, todo está agradable, además que a toda persona que acude a nosotros se le brinda la atención.

Un buen número de ciudadanos acudieron a la jornada médica. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

En la jornada médica que llevamos a cabo se ofrecen diferentes detecciones; perfil de lípidos, antigeno prostático, además se atienden a los niños, los estamos poniendo a hacer diferentes actividades y cada una tiene un premio de recompensa correspondiene a una comida saludable.

También se están ofreciendo extirpación de lesiones pequeñas como nódulos, aparte se están quitando berrugas, fibromas, manchitas en la piel, en fin todo lo que sea pequeño.

Todo esto es gratis para las personas tengan o no Seguro Popular, Issste o Seguro Social. También estamos haciendo ultrasonidos de tejidos blandos y electrocardiogramas", manifiesta la directora del Hospital Integral.

Para el beneplácito de los ciudadanos, algunos servicios fueron completamente gratuitos. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Por su parte, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dio a conocer que como autoridad municipal, van a poner mayor atención en la parte médica y las gestiones no van a parar hasta obtener grandes beneficos de salud.

"En la salud tenemos que tener un diez y hacer un check list de todo lo que nos hace falta en todas las instancias que existen en el municipio, ya que si no hay salud no se tiene nada. Es muy importante buscar alternativas para mejorar en la prevención, pues no puede ser posible que después de caído el niño al pozo lo queramos tapar, es por ello que hoy estamos buscando políticas públicas que le genera prevención a la ciudadanía y trabajar de la mano con el sector salud", afirma la alcaldesa.