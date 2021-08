Hoy en día es complicado vender billetes de lotería en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- La venta de billetes de lotería en la ciudad de Guamúchil ha sufrido una caída que ha sido sin duda alguna un duro golpe para quienes se dedican a venderlos, pues con ello sacan para subsistir al no contar con otro trabajo que los ayude a salir adelante, y en voz de los billeteros, el actual repunte de la pandemia del Covid-19 ha sido una de las principales consecuencias para que esta situación vaya disminuyendo, así como en que compradores ya no los buscan en sus lugares de trabajo, lo que les ha dificultado poder venderlos con mayor facilidad y a como ellos quieren y están acostumbrados.

Al transcurrir las horas los vendedores de estos boletos se quedan esperanzados de que al día siguiente sea mejor la venta y no verse tan afectados, pues de continuar de la misma manera temen se detengan. Al respecto, el señor Eduardo López, quien se encuentra por zonas céntricas de la ciudad, manifestó que últimamente ya no se venden igual, y que como se mencionaba anteriormente, no ha sido nada fácil para ellos, puesto que han tenido que batallar en venderlos.

“A mí me ha tocado que por la zona en que yo ando vendiéndolos hay señores que siempre me compran y ahora ya no están ni me buscan, yo creo que esto de la pandemia, como se está viendo que está subiendo, no los dejan salir por temor a que se enfermen, pues también porque son gente grande”, dijo.

Reiteró que el trabajo de ellos es lograr vender los billetes de la lotería a los ciudadanos para que ganen cosas y así ambos ser gratificados, lo que no ha pasado en los últimos días. “Nombre, ahorita todo se está poniendo complicado y no nos queda más que aguantar, porque pues no podemos hacer nada, o comprarlos nosotros mismos, porque pues la verdad no tenemos el dinero”, señaló el billetero.

Por otro lado, el señor José Montoya, quien menciona que ya tiene varios años dedicándose a esta actividad, resaltó que años atrás, así como hay altas y bajas, de igual manera hay periodos en que es muy difícil poder vender los billetes de lotería, sin embargo, no se habían sentido como ahora en la actualidad, lo que los tiene preocupados, como mencionaba su anterior colega.

“Antes sí ha tocado que bajan las ventas, como todo, pero ahora con esto de la pandemia se siente, así como cuando recién inició, ojalá la situación ya cambie, porque la verdad a nosotros que somos ya señores mayores de edad en rara parte nos contrata, como para no seguir con esto”, exclamó el señor con preocupación.

Cabe mencionar que muchos trabajadores, así como los que compran, son de edad avanzada, por lo que como medida de prevención a este virus que estamos atravesando actualmente deben cuidar de su salud en prevención a un contagio.