Hoy es el último día de Ciriaco Vargas como delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El delegado de Vialidad y Transportes de Salvador Alvarado, Ciriaco Vargas Bojórquez, anunció que hoy es su último día al frente de la dependencia, por lo que agradeció el haber sido tomado en cuenta para ocupar el puesto y señaló desconocer quién vendrá a ocupar su lugar, así como también cuándo se llevará a cabo la toma de protesta al nuevo delegado.

"Quiero darle las gracias a quien me dio la oportunidad de que yo pudiera atender esta Delegación, al ex gobernador y a las nuevas autoridades por haberme aguantado también alrededor de tres meses, casi iba a cumplir un año al frente de la Delegación, me voy contento, afortunadamente me encontré con un personal de una gran calidad de seres humanos, honestos, trabajadores, humildes, atentos, para que el contribuyente siempre se fuera contento, esa fue la idea y esa fue la responsabilidad que yo asumí, me voy contento con los transportistas, con los choferes, con los inspectores que hicieron su trabajo al 100", señaló.

El funcionario dijo irse con la frente en alto pues su trabajo habla por él y confía en que no deja pendientes en la Delegación tras su salida, por lo que expresó que ojalá se le hiciera alguna auditoría para estar más contento, "estoy contento con el presidente municipal, que a la hora que lo ocupé, respondió de inmediato, a un servidor y a los transportistas, gracias por la rápida respuesta para que que los transportistas tuvieran sus calles raspadas en las rutas de camión, gracias a las nuevas autoridades porque rápido atendían lo que yo ocupaba en la Delegación, me voy agradecido con la gente que confió en que yo sacara esto adelante".

Leer más: No se han presentado reportes de negligencias médicas en Salvador Alvarado

Vargas Bojórquez manifestó que afortunadamente cumplieron con el trabajo al 99 por ciento, pero aclaró que en los casos que no fue así, fue debido a la falta de algún documento, y finalizó diciendo que espera que llegue una persona con la convicción de ser un buen ervidor público, con humildad y respeto hacia el contribuyente.