Hoy regresan 34 mil alumnos a escuelas de la región

Guamúchil, Sin. El día de hoy 26 de agosto da inicio el nuevo ciclo escolar en la región del Évora en 827 escuelas de todos los niveles, por lo que se espera la llegada de una plantilla de 2 mil 041 docentes para impartir clases a 34 mil alumnos.

Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales, informó que se tiene asegurado que den inicio el día de hoy todas las escuelas, a excepción de algunos planteles que cuenten con alguna dificultad, pero seguro que hasta el momento de las 827 escuelas que se tienen en toda la región, incluyendo a Conafe y alternativas, se dará el inicio de clases este día.

Destacó que por el mo-mento se cuenta con una plantilla de 2 mil 041 docentes, que son los que se van encargar de atender a cada uno de los alumnos.

“Tenemos 34 mil alumnos en la región, son muchísimos alumnos a los que queremos garantizarle el ingreso a la escuela y que cuenten con todas las oportunidades”, citó.

Puntualizó que prácticamente todos los planteles se encuentran en buenas condiciones para que los alumnos puedan recibir clases en este ciclo escolar. Destacó que en la visita que realizó el director del Isife, Álvaro Ruelas, hizo la revisión y está apresurando el trámite para entregar las escuelas el día lunes.

Destacó que hay algunas escuelas que se trasminaron y que cuentan con techos dañados debido a que las lluvias fueron profundas, pero se está trabajando para atenderlas. “Obviamente no todas van a estar listas, por muchas razones, la principal es que no nos informaron de los daños o no teníamos al referente nosotros para resolver, pero todas van iniciar. Todas aquellas escuelas que tengan la dificultad de que pongan en riesgo la salud de los niños y los maestros se atenderán de inmediato, esa es la instrucción del gobernador y así lo reiteró Álvaro Ruelas cuando vino aquí a la región”, dijo Sillas López.

Puntualizó que la mayoría de los estudiantes ya cuentan con sus uniformes y los útiles escolares, por lo que ya se cuenta con todas las facultades para iniciar con un ciclo escolar.

Sillas López destacó que todos los niños pueden ingresar a las escuelas y que el único inconveniente es el cupo, pero expresó que todos los alumnos tienen derecho a recibir educación. “Si algún alumno no cuenta con uniforme porque no lo recogió, o porque tuvo algún problema nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarle, tenemos una oficina en Servicios Regionales que está ayudando a cada madre de familia que acompañe a su hijo y que tenga alguna dificultad para obtener los útiles escolares y los uniformes y se lo resolvemos de inmediato”, dijo Sillas López.

Sin duda la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) espera lo mejor en este nuevo ciclo escolar y sobre todo que los alumnos aprendan y tengan una educación escolar de calidad.

Por último, Lizandro Sillas López manifestó que se está trabajando donde hay más prioridades y que solo se busca lo mejor para los niños y los maestros.