Hoy regresaron a clases 34 mil 69 alumnos en la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Reanudan las clases a distancia 34 mil 69 alumnos del nivel básico en la Región del Évora, de los cuales 32 mil 165 alumnos son de 447 escuelas públicas y mil 904 alumnos son de 20 escuelas privadas, informó el jefe de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, (SEPyC), Lizandro Sillas López.

Destacó que después de reunirse el Consejo Técnico, se revisó todo lo relevante que se realizó en el periodo anterior y después de una evaluación de Aprende en Casa se llegó a la conclusión de establecer algunas condiciones para que se pueda regresar y hacer una modificación de todo lo que se aprendió y que es necesario reforzar.

Especificó que en la evaluación que se realizó, se revisó que es lo que se debe reforzar, es por eso que al reanudar las clases se buscará que los aprendizajes relevantes de ese periodo se vean desde este momento hasta el mes de marzo.

En esta etapa se van a establecer todos los mecanismos para buscar que las cosas se vallan haciendo mejor”.

Detalló que aplicaron una encuesta a 60 mil personas en el estado, donde se incluyeron padres de familia, maestros, directores, jefes de sectores y supervisores en donde el 79 por ciento de los padres de familia dijeron que el trabajo a distancia estaba excelente, que estaban viendo buenos resueltos y que están avanzando.

Resaltó que estarán esperando la aplicación Aprende en Casa 3, que es la tercera etapa en la cual buscarán como seguir a través de estas modalidades con las que cuentan que aseguró que son varias para analizar todas las situaciones que tienen los alumnos.

Sillas López no dejó de lado al 21 por ciento de padres de familia que no estuvieron de acuerdo con el resto quienes aseguraban que esta estrategia de aprender en línea era excelente y reconoció que esta parte de los encuestados comentaban que ellos consideraban este método entre bueno, regular y algunos dijeron que no era suficiente.

“En el estado se entrevistó a 50 mil padres y el 79 por ciento dijeron excelente y muy bueno, esto quiere decir que estamos cumpliendo con esta parte. Aquí lo importante es cómo nos están ayudando los padres de familia, cómo el trabajo se está aplicando y como ellos están acompañando a sus hijos y dando buenos resultados. Para nosotros son muy importantes los resultados”, comentó.