Hubo aceptación en campañas de concientización de Protección Civil en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Un trabajo constante es el que ha realizado Francisco Javier Contreras Beltrán, desde su toma de protesta como coordinador municipal de Protección Civil de Angostura y donde ha puesto en marcha algunas actividades tales es el caso de campañas de concientización en la que se encuentran las abejas con el fin de que sean rescatadas y no destruidas debido a los reportes de la ciudadanía que piden matarlas, así como la supervisión de nodrizas en campos agrícolas y la venta de pirotecnia que está prohibida.

“El resultado fue aceptable por parte de los comercios, se llevó a cabo la concientización de manera oficio en donde se les informa que no se contará con permisos para la venta con el firme objetivo de mitigar los accidentes”, citó el coordinador de la institución Francisco Javier Contreras Beltrán.

Mencionó que afortunadamente los comercios han sido colaborativos y han respetado las indicaciones que se les hicieron llegar al no venderlo y de lo que dijo se espera siga de la misma manera ya que lo único que se busca es que no se pase por ningún contratiempo. Para finalizar el coordinador de Protección Civil del municipio costero, destacó que no se han visto la necesidad de realizar inspecciones por el mismo hecho de que obtuvieron buena aceptación y hasta la fecha los comerciantes han cumplido con su palabra.

