IMJU Angostura lamenta acciones de los jóvenes en pandemia

Angostura, Sinaloa.- Directores de la región llaman a seguir con los protocolos debidos. Pese a que se está pasando por una crítica situación en la Región del Évora ante los casos de coronavirus, se han percatado que muchos jóvenes han bajado la guardia en las medidas y el Instituto Municipal de la Juventud Angostura (IMJU) que dirige, Juan Carlos González Miramontes, lamenta el accionar de ellos.

Ante el tema, comenta que se ha vuelto preocupante el que algunos jóvenes dejen de lado las medidas al querer entrar a diferentes negocios o realizar fiestas, por ende, expuso que es importante que sean acatadas las medidas de prevención para evitar posibles contagios.

“Debemos de acatar las indicaciones dejar de hacer fiestas como convicios, tenemos que hacer las actividades que nos corresponden, pero con las medidas de prevención”, señaló.

Por su parte Juan Carlos Vega Lugo, director de esta are en el municipio de Salvador Alvarado, expuso que muchos jóvenes le han externado preguntas tales como si cuando se volverá a salir notándose enfadados por querer salir a realizar deporte, fiesta u otras actividades.

Destacó que para seguir haciéndole frente al virus y que los jóvenes no se desesperen han mantenido charlas para que no bajen la guardia y no olviden las medidas para que las sigan poniendo en práctica.

