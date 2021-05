IMJU apoya a registrarse para recibir la vacuna contra Covid-19 en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Ante el anuncio de que durante el mes de mayo daría inicio la vacunación contra el Covid-19 para la población de 50 a 59 años de edad, al igual que se hizo cuando tocó la vacuna a los adultos mayores, el Instituto Municipal de la Juventud en Salvador Alvarado, ha invitado a los ciudadanos que no tienen acceso a las tecnologías para registrarse en el padrón, para que acudan a sus oficinas y ahí se les apoyará para el registro.

Quien requiera ser apoyado con esto, podrá acudir el interesado o un familiar a las oficinas del IMJU, ubicadas en el edificio de la Presidencia Municipal, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, y lo único que se necesita para registrarlo en la página, es que lleve la CURP.

Cabe recordar que, para aquellos que puedan hacer el registro desde sus hogares, a través de una computadora, tablet o teléfono inteligente, deberán ingresar a la página http://mivacuna.salud.gob.mx y, de igual manera, solamente deberá ingresar su CURP y algunos datos sencillos para completar el registro.

Cabe señalar que ya queda poco para que la ciudadanía de 50 a 59 años de edad puedan recibir la dosis y estén protegidos contra el Covid-19, luego de que miles de adultos mayores ya se la pusieran esto en dos etapas.

Asimismo, el delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, pidió a los adultos que se adelantaron en su registro volver hacerlo, ya que en su expediente deben de tener A50 y no AM, pues esto se dio debido a que la plataforma no actualizaba las bases de folio, razón por la cual les apareció con el de 60 y más.

