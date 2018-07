Colonias irregulares atraen desventajas para habitantes

Guamúchil, Sinaloa.- El director del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Aarón Meza Ramírez, invita a los fraccionadores de solares hacer de manera correcta la organización de los lotes que ofrecerán y que tomen en cuenta las normas de crecimiento territorial, porque han aumentado las zonas irregulares del municipio, las cuales acarrean desventaja para los habitantes, y después genera mayores problemas al querer contar con los servicios y las escrituras de sus terrenos.

“Se le llama colonia irregular aquellas que no tienen ningún acercamiento con el Ayuntamiento para llevar la normativa territorial para el asentamiento humano, en zonas que no son aptas y que no cuentan con los servicios básicos”, expresó el director del Implan, Aarón Meza, quien indicó que es importante que los encargados de fraccionar terrenos lo hagan de la mano del Ayuntamiento, quienes tienen las normas y la capacidad para regular los espacios, para que el lote se fraccione con medidas que especifiquen las calles, con banquetas donde se instarán los servicios y con los espacios de esparcimiento correspondientes.

La mayoría de los asentamientos de colonias irregulares se desarrollan en zonas no aptas, o que tienen afectaciones que a la larga dan problemas al desarrollo urbano de la ciudad porque quedan desfasadas del desarrollo urbano, no tienen servicios básicos, como agua, drenaje y energía eléctrica, además genera un grado de marginación porque están alejados de la civilización, no tienen servicio de transporte urbano y se genera inseguridad para la vida diaria.

También se genera una problemática social para las personas que habitan en este lugar, así como un problema urbano para el municipio porque tendrán que rescatarlos y muchas veces los procedimientos no son convenientes para los que habitan el lugar, porque se necesitan de una medida para las calles y banquetas que, a veces, son sustraídas de los terrenos de los habitantes, porque en el momento de la venta no se hicieron las adecuaciones y para poder que el Ayuntamiento ceda en darles sus escrituras las colonias tienen que contar con todas las normativas, para que cuenten con todos los servicios, que los accesos sean los correspondientes y que se genere mayor ordenamiento, comentó Aarón Meza Ramírez, director del Implan.