INE en Guamúchil invita a tramitar credencial de elector para revocación de mandato

Guamúchil, Sinaloa.- A unos meses del proceso electoral de la revocación de mandato, el INE en Guamúchil invita a realizar trámites de solicitud o cualquier actualización de datos a las credenciales de elector antes del 15 de febrero, para que puedan participar en la jornada electoral, así lo informó el vocal ejecutivo del Consejo Distrital 03, Adán Rodríguez López.

Aclaró que todas aquellas personas que acudan a realizar su trámite después del 16 de febrero, y de igual manera que recojan su credencial después del 2 de marzo, no podrán participar en la jornada de revocación de mandato.

“Si su credencial no está vigente o no la recogieron, no aparecerán en la lista nominal”, afirmó Rodríguez López.

En cuanto a reposiciones, estrictamente solo se podrán tramitar los días 15, 16 y 17 de febrero.

Asimismo, aprovechó para invitar a los jóvenes de 17 años que estén próximos a cumplir su mayoría de edad, incluso el 10 de abril, a realizar su trámite de solicitud de credencial de elector para que puedan participar en este proceso electoral, siendo el 15 de febrero el último día para realizar dicho trámite.