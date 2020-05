ISEA para labores ante la contingencia por el COVID-19

Guamúchil, Sinaloa.- Con la finalidad de seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y evitar posibles contagios por el COVID-19, y al estar ya sobre la fase 3, la educación a las personas adultas que no saben leer ni escribir por motivos de la SEP se tuvieron que parar labores, al ser que se encuentran cerradas las oficinas en el estado y en México, así lo dio a conocer Manuel Vinicio León Leyva, coordinador del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos (ISEA).

Pese a que se buscó una estrategia para que las personas retomen la actividad y no afecte al momento de entregarle su documentación, por la contingencia no se puede hacer contacto con las personas, ya que no se puede andar en campo.

“El sistema de nosotros es atenderlos en círculos de estudio, y no podemos juntar a las personas hasta que pase la contingencia y que se pueda retomar las actividades normales”, finalizó Manuel Vinicio León Leyva, coordinador del ISEA.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 08 de mayo sobre el Covid 19

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 8 de mayo sobre el Covid 19

Si tu mamá lee El Debate, esta noticia es para tí