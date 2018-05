Iglesia de Sagrado Corazón celebra 30 años de fundada

Guamúchil, Sinaloa.- Gran cantidad de católicos y párrocos se dieron cita a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para celebrar con una misa de Acción de Gracias el 30 aniversario de la declaración del santo lugar como parroquia. Fue el obispo Jonás Guerrero Corona quien dirigió la celebración, en donde llamó a los fieles católicos a buscar ser mejores cada día y de la mano de Dios.

En su mensaje el obispo Jonás Guerrero Corona mencionó que la parroquia no es la esctructura física, sino el conjunto de personas que se unen para un bien común en compañía de Dios, “tenemos que recordar que la parroquia somos todas las personas, los diferentes ministerios y los diferentes grupos evangélicos”. De la misma forma, manifestó que toda acción como católico debe de estar inspirada en el Espíritu Santo.

Sin Espíritu Santo no hay iglesia, no hay sacramentos, no hay parroquia, no hay dioses.