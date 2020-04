Íker prefiere jugar que hacer las tareas que le mandan

Angostura, Sinaloa.- La acción de permanecer encerrado en casa en esta cuarentena a raíz del COVID-19 seguro no se lleva bien con todos los niños, mucho menos si son hiperactivos como Íker Abelardo Soto Soto, quien en todo momento prefiere mejor jugar en el patio que hacer las tareas que le mandan sus maestros de manera virtual.

El pequeño estudiante, de tan solo ocho primaveras, quien cursa el tercer grado en la escuela primaria Jesús Manuel Ibarra Peiro, en la colonia Primero de Mayo, de Guamúchil, afortunadamente cuenta con las herramientas tecnológicas para cumplir con su responsabilidad, pero la realidad de las cosas es que en casa no presta la misma atención que en la institución educativa, es por ello que batalla más de lo normal en la realización de sus tareas dado a la gran cantidad de distractores que tiene a su alrededor, muestra de ello es que en ocasiones llega a pasar hasta tres horas en la mesa, junto a su mamá, quien en estos momentos lo guía y orienta en su aprendizaje.

“Nos están dejando mucha tarea, todos los días tengo que hacer un montonal de hojas que manda la maestra, se me cansa la mano de escribir palabras y estar leyendo, pero si no lo hago ahí está mi mamá por un lado, que me regaña fuerte, pues le tenemos que mandar a la maestra una foto de que ya hicimos la tarea.

Extraño la escuela porque ahí no estamos encerrados como aquí, además juego con mis amigos a la hora del recreo, y mi maestra, Felipa Gerardo López, me ayuda a aprender, me dice qué haga.

Son muchas las tareas que me dejan, y eso no se vale, pues estamos en casa y en vacaciones de Semana Santa”, comenta el pequeño Íker Abelardo Soto Soto.

Por su parte, Azucena Soto considera que en estos momentos todos los padres atraviesan una situación difícil con sus hijos por la manera del cómo están recibiendo la educación, de una manera no tradicional, por tal motivo se requiere de un triple esfuerzo, ya que muchos no tienen las herramientas tecnológicas que se necesitan y a ellos se les complica aún más.

“Literalmente nosotros como madres estamos aprendiendo junto con los niños, pues ahí tenemos que estar pegados a ellos para que hagan las cosas y nos enojamos si no quieren hacer las tareas. Esto es una buena lección que nos están dando para que valoremos la labor del maestro”, comenta Azucena Soto.