Inauguran área de estimulación temprana para bebés y niños en DIF Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Gracias a los recursos obtenidos por el redondeo realizado en una conocida tienda de autoservicio, se logró rehabilitar el Área de Estimulación Temprana para la primera infancia en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Salvador Alvarado.

La inauguración se llevó a cabo esta mañana con el corte de listón realizado entre autoridades municipales y representantes de la cadena comercial, para invitar a los padres de familia a llevar a sus pequeños a recibir terapia. La atención se brinda a recién nacidos, así como niños y niñas hasta los cuatro años de edad.

El redondeo realizado este año recaudó la cantidad de 231 mil 139 pesos con 40 centavos, informó una de las representantes de la cadena comercial.

Destacó la importancia que tiene el trabajo y cooperación para hacer un cambio que impacta en la comunidad. “Agradecemos por permitirnos ser parte de este trayecto que cambia la vida”, expresó a las autoridades municipales.

La beneficiaria Irma Valenzuela, se mostró muy contenta porque es una las madres que esperaba con ansias contar un espacio adecuado para sus hijos.

“Muchísimas gracias por tener esos programas que ayudan a muchas cosas, tengo viniendo desde enero y a pesar de que no teníamos un área acondicionada, las terapeutas son lo máximo. Invito a todas, no lo hagan menos porque es DIF, tenemos una gran ayuda y no me cansaré de darle las gracias”.

La Presidenta Municipal, Pier Angely Camacho de Ortiz, externó agradecimientos a los representantes de la cadena comercial e invitó la ciudadanía a sumarse a los redondeos porque “si existen y este es un ejemplo”.

En su mensaje se dirigió a las familias para informarles sobre la importancia de que sus pequeños reciban estimulación temprana ya que es una necesidad para el crecimiento de la primera infancia.

La alcaldesa externó su felicitación a todo el equipo de estimulación temprana por la dedicación y entrega. “A pesar de que no había instalaciones adecuadas ellos seguían atendiendo”, destacó.

Leer más: En marcha la nueva normalidad en aulas de Sinaloa tras más de un año sin clases presenciales

Por su parte el director de Rehabilitación, Aníbal Fernando López Cuadras, invitó a las familias a aprovechar este importante servicio porque “en DIF tienen un aliado”, manifestó.