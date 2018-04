Inauguran la veinteava exposición de EcoAgro 2018

Guamúchil, Sinaloa.- Con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía en general y especialmente a quienes se dedican a las labores de la agricultura la EcoAgro dio por inaugurada sus actividades con las cuales se busca estar creando conciencia sobre el uso de recursos orgánicos en la producción de alimentos.

Fotos: EL DEBATE de Guamúchil.

El director general de EcoAgro, Bernardo Castro Medina en su mensaje mencionó, "el éxito de EcoAgro se refleja en todas las que vienen de las diferentes partes de la república y del extranjero".

Enfatizó que quienes acuden a tan importante evento buscan contribuir en tener un verdadero cambio, "no podemos seguir dañando nuestra madre tierra, no es posible seguir soportando los agroquímicos, no es posible que la biodiversidad está desapareciendo por el poder del dinero, no puede ser posible que los mares estén cada día más sin peces, no es posible la contaminación tan grande que estamos viviendo".

Dentro del evento se realizó un recorrido por los más de 10 stands, así por áreas demostrativas de productos y servicios que contribuyen a mantener un medio ambiente sano.

El acto inaugural estuvo encabezado por autoridades municipales, del sector agrícola y líderes de la agricultura orgánica.