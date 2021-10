¡Incansable labor! Presidenta de Angostura continúa entregando obras

Angostura, Sinaloa.- Obras que solicitaban los habitantes durante largos perdidos hoy se han vuelto una realidad gracias a la incansable labor de la presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, quien día con día ha trabajado arduamente en busca gestiones para lograrlas y muestra de ello es la continuidad de entrega de obras.

Comprometida con trabajarlas y hacerlas entrega antes de culminar su administración al frente del Ayuntamiento de Angostura, la primera edil resaltó su compromiso en cada y una de ellas para que a las diversas comunidades les vaya mejor.

Esta mañana se vio beneficiado el jardín de niños en la colonia Independencia (Chinitos) Angostura, con la construcción de sanitarios para los pequeños alumnos de un costo de 374 mil 390 con 37 centavos.

Al respecto Montoya Martínez, argumentó sentirse muy contenta por la entrega de dichos baños y por la insistencia de la representante del plantel para que fueran apoyados con el fin de ver un crecimiento en las instalaciones, mismo que fue así ante la labor de la alcaldesa.

“Se logró está meta gracias a la gestión y a mi insistencia porque ni no se es insistente no se logran las cosas en esta vida, yo he sido muy perseverante”, exclamó la presidenta municipal.

Cabe mencionar que dentro de las obras entregadas este 20 de octubre, fueron la entrega de un paseo peatonal en la comunidad de Palmitas, supervisión de rehabilitación de la planta potabilizadora y construcción de descanso en panteón de Chinitos, entrega de obra de sustitución de alcantarillado sanitario en Juan de la Barrera, así como la conclusión del parque recreativo en la Agustina Ramírez y la construcción de la primera etapa de la techumbre en Cerro Segundo.