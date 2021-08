¡Incertidumbre! Cae la venta de mochilas en Salvador Alvarado en este ciclo escolar

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la incertidumbre que existe ante el regreso a clases presencial, los padres de familia no se han abocado en la compra de mochilas, por lo que las ventas han ido en picada. Algunos de los vendedores de Salvador Alvarado han manifestado que en esta ocasión la venta ha sido casi nula.

Saulo Mejía Aguilar, comerciante, comentó que hay mucha incertidumbre de si entran o no entran. Esta situación ha generado que no compren lo que se requiere para un regreso a clases, debido a que los padres de familia consideran que pudiera llegar a ser un gasto innecesario de no llevarse a cabo las clases presenciales.

Resaltó que en el año 2019 tuvieron buenas ventas, pero del 2020 a la fecha no han tenido ganancias. “Yo esperaba recuperarme para este año, pero no. Pienso yo que todo iba bien, pero en esta tercera oleada todo se descontroló”, citó.

Enfatizó que incluso él como comerciante dudaba de invertir, debido a que el año pasado mucha de la mercancía que adquirió no se vendió y aún cuenta con ella.

Lamentó que el comercio formal e informal esté pasando por esta situación tan crítica.

El comerciante también mencionó que hasta el momento lo que han tenido han sido apartados y cada cierto tiempo van y abonan. Por último, aseguró que ellos consideran que en algunas dos semanas más la venta comience a repuntar.

Por su parte, Yessenia Arce reafirmó que en el año 2019 fue cuando tuvieron buena venta y que del año pasado a la fecha no han logrado obtener las ganancias deseadas con la venta de mochilas.

“La venta está muy tranquila, a pesar de que se dice que ya van a entrar los niños a la escuela”.

Dijo que ella considera que esta situación se ha venido dando porque no se ha fijado una fecha exacta para un regreso presencial y que se decía que las condiciones no eran favorables.

Leer más: EL VIVO: Huracán 'Nora' en la costa del Pacífico mexicano

El señor Juan Hernández dijo vender entre cuatro o cinco mochilas diarias, lo cual no es nada comparado con la cantidad que vendía cuando no era época de pandemia.