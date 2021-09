¡Inconformes! Ciudadanía señala el poco actuar de la presidenta municipal de Angostura

Angostura, Sinaloa.- A pocos días de cumplir los tres años de haber asumido el cargo como presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, habitantes del municipio costero señalan el poco actuar de la primera edil externando que dejó mucho que desear, pues de muchas promesas que se hicieron la mayoría no fueron cumplidas.

Pese a los percances, retos, dificultades que fueron unas de las pocas cosas que se ha enfrentado en su caminar la presidenta, en voz de sus habitantes consideran que no ha sido impedimento para ello haber hecho más por el pueblo angosturense.

“Cuántas promesas no hizo de que pavimentaría, de que se contaría con buenos servicios públicos y la verdad solamente hizo cosas a su conveniencia. Nos tocó mucho hacer solicitudes y durante esos años no se llega la fecha de que seamos tomados en cuenta y sé que otras comunidades sufren situaciones peores que las nuestras”, fueron las palabras del señor Rodolfo Ortega.

Por otro lado, la habitante María Camacho externó estar muy decepcionada puesto que creía que la presidenta municipal haría un cambio verdadero al representar a todas las mujeres, pero se quedó sólo a medias.

‘‘A la señora Aglaeé, la verdad, yo la miraba bien fuerte y pensaba que haría muchas cosas, no voy a decir que no hizo nada porque no fue así, pero sí, la verdad que durante su trabajo le faltó mucho, yo creo que el potencial que le faltó en esta administración lo quería poner en la próxima cuando estaba jugando, pero no fue el triunfo para ella”, dijo con claridad.

Florentino Cázarez opinó todo lo contrario a lo antes mencionado al mirar todo el esfuerzo que puso para sacar adelante al municipio y atender a la ciudadanía.