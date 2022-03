Inconformidades por comisaría de Rancho Viejo, Mocorito, genera polémica entre autoridades

Mocorito, Sinaloa.- Tras una cuarta reunión en el Ayuntamiento de Mocorito, habitantes de la comunidad de Rancho Viejo, perteneciente a la sindicatura de Pericos, se manifestaron nuevamente para pedir la destitución de la comisario municipal Guadalupe Ruiz Alapizco de su cargo. Durante la reunión, se suscitaron algunos roces entre el secretario del ayuntamiento y el síndico procurador.

En una reunión con el Secretario de Ayuntamiento, Eduardo Robles y el Síndico Procurador Enrique Parra, dieron a conocer sus inconformidades con la situación y exigieron la revocación de su cargo como comisario municipal.

Los habitantes de Rancho Viejo manifestaron que no se aplicó justicia en el proceso electoral debido a que la convocatoria no fue puesta en un lugar de concurrencia y además señalaron que la actual comisario la removió del lugar, de forma que no estuvieron enterados de la elección.

Como no hubo contendientes, Guadalupe Ruiz Alapizco resultó electa como comisario municipal de manera directa por haber un sólo registro y eso molestó a los habitantes de Rancho, pues no desean ser dirigidos por esta persona debido a una serie de conflictos que se suscitaron y por ende piden su destitución del cargo.

"Exigimos una asamblea donde estén todos los regidores para que nos escuchen y le quiten el cargo", dijo una de las ciudadanas.

Al respecto, el secretario del ayuntamiento de Mocorito señaló que no existen argumentos válidos que avalen un mal historial en la persona desginada.

"Llegamos incluso a pedir una carta de antecedentes penales, aunque la convocatoria no lo marca así, y sin embargo no registró un mal historial", expresó Eduardo Robles, quien además recalcó que sin pruebas legales no pueden incurrir en uan revocación, pues sería negarle el derecho político a una persona que cumplió con todos los requisitos de la convocatoria.

Esto generó quejas y molestia en los ciudadanos, por lo que el síndico procurador pidió la palabra para expresar lo siguiente:

Genera polémica inconformidad por comisaría de Rancho Viejo en Mocorito | Foto: Matías Rodríguez/ Debate

"Lo más adecuado para favorecer a la ciudadanía es hacer una nueva convocatoria y llevar a cabo de nueva cuenta las elecciones para los habitantes de Rancho Viejo", dijo.

A lo que el secretario respondió que como Ayuntamiento no pueden violentar la Ley, pues sería realizar acciones ilegales. De inmediato, Enrique Parra objetó que la Ley la cumplen cuando desean, y la quebrantan cuando les conviene.

Esta situación generó polémica en los ciudadanos, pues apostaron por el apoyo que les otorgó el síndico procurador al ofrecerles las solución que desean.

Tras una serie de quejas y contiendas, determinaron reunirse el día martes para llevar a cabo la asamblea solicitada y llegar a un acuerdo favorable para ambas partes, bajo el entendido que no participarán en la ilegalidad.