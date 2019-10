Incosteable el seguro de los autobuses escolares

Mocorito, Sinaloa.- Debido a que el transporte escolar no formó parte del presupuesto del 2019, no se pudo pagar el seguro del transporte escolar por daños a terceros.

Ylsa Espinoza, oficial mayor del Ayuntamiento de Mocorito, señaló que esperan que en el próximo año queden dentro del presupuesto y sea por doble que se realice todo lo referente al buen funcionamiento de éste, tanto como de placas, Seguro Social, entre otras cosas.¿

Destacó que ella no ha tenido un acercamiento con la encargada de Vialidad y Transportes de Mocorito, por lo que desconocen si los camiones pudieran parar sus labores a consecuencia de algunas acciones que esta área tome.

Agregó que por el momento se encuentran previendo cualquier problema que pudiera haber en cuanto al servicio que se les está dando a los alumnos.

Por su parte, la síndica procuradora Cristina Mápula Lares informó que ella recibió una llamada de Vialidad y Transportes, pero que aún no le han notificado si estos camiones ya cuentan con el seguro o no.

Todavía no me han informado si Jaime Angulo, el tesorero, ya compró los seguros o aún no lo hace”, citó.