Índice delictivo ha disminuido con apoyo de videovigilancia

Guamúchil, Sinaloa.- La instalación de las videocámaras de vigilancia en distintos puntos de la ciudad de Guamúchil ha traído un gran aporte al combate a la delincuencia, esto de acuerdo con el titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (DSPyTM) de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García, aunque esto es solo una parte del total del trabajo realizado hasta ahora.



Silva García, respecto al trabajo que se ha realizado apoyándose con las videocámaras, señala que han observado un decremento en el índice delincuencial en los últimos meses, el cual forma parte de la estrategia en la que se incluye la videovigilancia implementada desde la Secretaría de Seguridad Pública, la cual ha dado buenos resultados.

Fotos: Jesús Cristo de la Cruz/EL DEBATE

Asimismo, explica que el índice delincuencial ha disminuido drásticamente, pero este trabajo no corresponde únicamente a la DSPyTM de Salvador Alvarado, sino que incorpora también el apoyo de las policías Federal, Estatal y diversas corporaciones.

Entonces no podría adjudicarle a la Dirección de Seguridad Pública el éxito en estos porcentajes, pero ha disminuido de manera drástica, estoy hablando casi del 60 por ciento.

El director de SPyTM agrega que el mes pasado arrojaron en ceros el índice de hechos delictivos, situación que no siempre sucede así, por lo que no deben bajar la guardia.

“Sería muy irresponsable decir que estamos en cero en todo, no es cierto, pero sí está disminuyendo y esto no es gracias solamente al sistema de videocámaras, no es gracias a la respuesta inmediata, tiene mucho qué ver con los programas preventivos que se están implementando, con la proximidad social, estamos apostando la Secretaría, la Dirección, a la prevención del delito como la fuente de mayor poder en el combate a la delincuencia”, señala.

El sistema de videovigilancia, como explica Silva García, forma parte de un sistema de respuesta que viene desde las instalaciones de C-4 en la capital del estado, por lo que las cámaras fueron colocadas de manera discreta en distintos puntos de la ciudad de Guamúchil, para mostrar cualquier acto que pueda ir en contra de la integridad de la ciudadanía, pero también se integran otros puntos estratégicos en ciudades como Guasave o ciudades colindantes.

Respecto a la instalación de más videocámaras en Guamúchil en un futuro, el director explica que por cuestiones de inteligencia y la secrecía que merece el asunto no puede profundizar en detalles, pero puede decir que hay un proyecto ya avanzado, “ya se están instalando sistemas en diferentes partes del estado que están comunicados no solamente a C-4 del estado, sino a toda la federación, va muy avanzado este proyecto, ya se están instalando, ya se está poniendo en operación y estamos en los programas piloto”.

Por otra parte, hace una invitación a la ciudadanía para que participen en este esquema de seguridad, “primero cuidarnos nosotros mismos, no salir con valentía arriesgándose uno mismo, sino que dejarle esta parte a las autoridades, en este caso la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Estatal, Federal y, por supuesto, hacer uso de los medios de comunicación, que nos han ayudado mucho; uno de los éxitos que tuvimos en pasadas fechas con la detención de un presunto delincuente fue la rápida participación ciudadana, el vecino que nos informó, los vecinos que ven algo que no es normal, una actitud anormal de las personas, eso inmediatamente nos da una señal”.

Adjunto a esto, recuerda a la población que está disponible el número de emergencias 911, así como un número alterno de telcel, el 113, con los que directamente entran en contacto con Seguridad Pública para denunciar cualquier ilícito o situación anormal que represente algún riesgo en su colonia o comunidad.