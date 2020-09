Indígenas de Angostura luchan por un puesto político

Angostura, Sinaloa.- Si los trámites correspondientes conspiran a su favor, en las próximas elecciones los indígenas podrían tener voz y voto en el Ayuntamiento de Angostura, pues las comunidades yoreme-mayo están luchando para que por ley se les designe una regiduría administración tras administración, y dicha iniciativa ya está metida en el Congreso del Estado para su debate y posible aprobación.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena, detalla que las propuestas que hicieron ya están fijas y es muy probable que en los próximos días tengan información sobre cómo va el procedimiento para que en las votaciones del 2021 los indígenas ya puedan tener un representante en Cabildo, claro, para ello se tiene que hacer una reforma constitucional.

“La propuesta es que un indígena sea regidor, con voz y voto en Cabildo, para que vele por los intereses de sus comunidades y gestione cosas que vengan a mejorar las condiciones de vida de las familias, así como también tenga un presupuesto asignado, eso ayudaría mucho para ya no ser un sector muy vulnerable de la población.

Estas cosas no se están haciendo al vapor ni de manera apresurada, es por ello que ya llevamos un buen tiempo analizando todo, haciendo propuestas, quitando y agregando cosas a la iniciativa, pues ya tenemos varios años en esta lucha y hasta hoy se están viendo importantes avances para hacer valer nuestros derechos y aspirar a mejores oportunidades en el sector público.

Quizá la iniciativa no se apruebe este año ni para estas elecciones, pero seguro todo seguirá su marcha y las cosas quedarán mejor y con una estructura más sólida para cuando se llegue el momento, que seguro no falta mucho. Aquí no habrá intervención de partidos políticos, no los queremos, nuestro regidor indígena saldría a través de usos y costumbres que tienen los yoreme-mayo, tomando en cuenta que realmente sea indígena, que venga de nuestras raíces y pertenezca a nuestro grupo. El proceso sería interno y ya el Ayuntamiento se tendría que acoplar con la ley que va a quedar aprobada”, afirma Rosaura Silvas Cabanillas.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, les brinda la oportunidad a todos los pueblos indígenas de México que hagan valer sus derechos y luchen por poco a poco ir ganando espacios en la sociedad y también en la política, es por ello que hoy estas comunidades andan muy motivadas e ilusionadas en que sí van a lograr el principal objetivo trazado.

Cabe mencionar que los indígenas de Angostura comparten los mismos ideales que los de la zona norte de Sinaloa, los que se encuentran en los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte, que también están reclamando esta posición en sus ayuntamientos. De antemano saben que si las cosas no se dan en este periodo electoral, por lo menos sentarán las bases y dejarán un precedente para darle seguimiento y que todo quede resuelto para el próximo proceso de votaciones.