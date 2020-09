Indígenas de Angostura tienen nuevo coordinador estatal

Angostura, Sinaloa.- Debido al lamentable fallecimiento de Juan Manuel Bojórquez, el cargo de coordinador estatal de Gobernadores Tradicionales de Pueblos Indígenas quedó vacante en el municipio de Angostura, pero utilizando el método de usos y costumbres ya se tiene a su reemplazo.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento, informa que los delegados eligieron a Amanda Valenzuela López, originaria del campo pesquero La Reforma, para que a la brevedad posible asumiera la responsabilidad.

“Sin duda debemos de tener un coordinador indígena, ya que es el que siempre acompaña al gobernador, además es el que gestiona, se mueve para todos lados para solicitar diferentes apoyos y su presencia es solicitada en todas reuniones”.

“Ya se eligió a Amanda, pero todavía no ha empezado a ejercer sus funciones porque la Copafis no ha dado la aprobación total, si va o no a quedar definitivamente, esto para que empiece a recibir su respectivo sueldo mensual”, explica Rosaura Silvas.