Indígenas están viviendo días muy complicados

Angostura, Sinaloa.- A raíz de la pandemia mundial que ha generado el Covid-19, las comunidades indígenas de Angostura se las están viendo muy duras para salir adelante en esta cuarentena, pues muchos se han quedado sin trabajo y la despensa alimenticia que les ha proporcionado el Sistema DIF y las autoridades municipales, que dicho sea de paso, no a todos les ha tocado, no les alcanza para sacar adelante a la familia en esta cuarentena.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento, explica que la contingencia está tratando muy mal a este sector vulnerable de Angostura y la ciudadanía se está empezando a desesperar porque no tienen cómo salir adelante en el día a día.

"Muchos indígenas trabajan al diario en el campo y se están viendo muy afectados porque se les terminó la labor, ya cerraron varios empaques y los cortes de diferentes hortalizas ya no se están dando.

Para agarrar el peso andan buscando con la misma ciudadanía la limpia de solares baldíos y otras actividades, en lo que les cae trabajan porque hay mucho desespero y tienen que sacar a delante a la familia en este tiempo donde las cosas se han puesto muy complicadas.

Las despensas que están repartiendo las autoridades municipales y el DIF es un pequeño aliciente pero no les llegan a todos los indígenas y reconocemos que es imposible que les llegue a todos, por tal motivo se está sufriendo mucho los estragos de la pandemia porque no hay trabajo, ellos viven del trabajo del campo y la poquita ayuda que les llega no les alcanza.

Hay mucha preocupación en la mayoría de los hogares indígenas de Angostura porque si la contingencia continúa más meses quien sabe cómo le vayan a hacer para sobrevivir", comenta Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena.