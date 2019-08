Indígenas sueñan con tener un digno centro ceremonial

Angostura, Sinaloa.- Indígenas de la comunidad San Luciano sueñan con tener un digno centro ceremonial, y esto se les podría hacer realidad días más adelante, ya que representantes del Gobierno del Estado, el gobernador indígena, Alejandro Silvas, y el coordinador de gobernadores, Juan Manuel Bojórquez, acudieron a dicho lugar para hacer el levantamiento correspondiente del proyecto que se pretende aplicar.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento de Angostura, detalla que ésta es la tercera ocasión que se plantea la obra ante las autoridades estatales, pues en administraciones anteriores se hizo en par de ocasiones, en ambas se aprobó el proyecto pero desafortunadamente nunca se cristalizó.

“Nuevamente estamos ilusionados, y pues ojalá y a la tercera sea la vencida, ya que ya vinieron los ingenieros a tomar las medidas correspondientes para hacer el centro ceremonial en San Luciano, el cual no ha contado con ningún apoyo, por tal motivo las cosas que se vayan a hacer van a iniciar de cero, debido a que no se tiene una debida capilla, no hay baños (que éstos son indispensables cuando se realizan las festividades), ni cerca perimetral para proteger el lugar”, expresa la funcionaria municipal Rosaura Silvas Cabanillas.