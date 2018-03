Inesperada final en la pelota Magisterial

Guamúchil, Sinaloa.- Podría suponerse que los profesores son los que deben de poner el ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, pero el capítulo que exhibieron en la serie final de la pelota Magisterial ha levantado toda serie de opiniones.

Tras una serie de discusiones y protestas, el equipo de la Escuela Secundaria Técnica 25-UAdeO-Productos Pesqueros Kino se proclama campeón, debido a que su rival, la escuadra de San Pedro-Diputado Silvino Zavala, abandona la competencia supuestamente porque no le favoreció una protesta presentada en el primer encuentro de la serie final.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

Los sampedrinos, que comanda Manuel Herrera, presentaron protesta por el jugador de Lagunitas, Cristian Rodríguez, que momentos antes les había pegado por cierto par de cuadrangulares.

El reclamo de los derrotados obedece a que Cristian Rodríguez no radica en la región, ya que vive y trabaja en Culiacán. Según el presidente de la liga, el profesor Jaime Cruz, el alto comisionado de la liga fue quien dio el fallo, argumentando que el jugador Cristian Rodríguez sí es originario de la región aunque trabaja en Culiacán.

Luego de esta situación, delegados de equipos, directivos e inclusive líderes sindicales, trataron de cortar por el lado sano el problema y continuar con la serie, pero no fue posible, porque ninguno de los dos bandos estuvo de acuerdo con las condiciones. San Pedro propuso que se anulara el resultado del primer juego y que se iniciara la serie de cero pero sin la participación de Cristian Rodríguez. La Técnica no aceptó que se le anulara el triunfo y planteó continuar la serie respetándole la ventaja y ya no utilizar a Cristian Rodríguez, pero tampoco aceptaron sus oponentes.



Debido a que no hubo acuerdo entre ambas partes, se programó el segundo de la serie, pero San Pedro no se presentó a jugar, y así se decreta el forfit y el triunfo y coronación de la escuadra de la Técnica 25-UAdeO.