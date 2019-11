Inicia de la nada y se posiciona a lo grande

Guamúchil, Sinaloa.- Detrás de cada empresa hay una gran historia, pero esta no es una historia cualquiera, es la vida y obra del comerciante con más de 60 años en el negocio de granos y semillas, quien inició con una carpa hasta posicionarse en el mercado de la región.

Arnufo López es el fundador de la conocida empresa de granos y semillas Los Arbolitos. Para aquellos que no lo conocen podrían imaginarse que el negocio es una herencia familiar, pero es todo lo contrario. Fue producto del sudor de su frente, de una férrea persistencia por salir adelante como hombre de bien y colocarse en el mercado.

El empresario, mejor conocido como el Chino, inició su empresa por la avenida Ferrocarril. Y lo hizo a cómo pudo, pero siempre con una visión de líder. Logró conseguir una de esas carpas que brinda una famosa empresa refresquera. Y así sin más durmió durante siete años a un lado de la banqueta “a la buena de Dios”. Increíble, pero cierto, así lo relató.

Quizás muchos no lo creerán, pero como dice el Chino, en ese tiempo no había robos, no había temor. Después de siete años pudo por fin tener un local donde hoy se encuentra la empresa de menudeo de granos. Cuenta que llegó a la ciudad de Guamúchil cuando se empleaba en “los juegos mecánicos”, en las fechas de las ferias populares. “Este lugar me gustó y decidí volver dijo”.

A pesar de que no conocía a nadie, se abrió camino en la vida por sí mismo. Ahora a los 80 años de edad, no piensa dejar el negocio, y espera seguir atendiendo hasta que la vida se lo permita.