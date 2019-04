Inician labores de seguridad para Semana Santa

Mocorito, Sinaloa.- El banderazo se realizó frente a la Iglesia, dicho evento fue encabezado por el alcalde Guillermo Galindo Castro, Carlos Alberto Chávez García, director de seguridad Pública y Transitó Municipal, Valentin Alapizco, coordinaron e Protección Civil, el secretario Noé Contreras, y otros representantes de diferentes dependencias.

El coordinador de protección civil Valentin Alapizco informó que trabajarán arduamente en los puntos de recreo desde los días jueves hasta el domingo en la noche, que son los días que se cree tendrán más incremento de visitantes, señaló que el inventario de recursos humanos será un total de 157 elementos entre los que se encuentran policías de tránsito municipal, socorristas de la Cruz Roja, Bomberos y personal de Obras Públicas y dijo que se contará con 37 unidades, tales como ambulancias, patrullas, unidades de limpieza, moto conformadoras, entre otros los cuales serán distribuidos entre el parque Alameda, albercas municipales de la cabecera y realizaron rondínes en la sindicatura del valle, las Tahonas y en Pericos.

Foto Matías Rodríguez/El Debate

Por su parte el director de seguridad Pública y Transitó Municipal de Mocorito Carlos Alberto Chávez García, invitó a la ciudadanía a que pasará momentos gratos. “Invitó a la ciudadanía a que se diviertan. Algunos de los medios preventivos que deben tomar en el hogar es cerrar las llaves de gas, de agua y pueden dejar encargada a la casa con un vecino que no salga de vacaciones. Al viajar en vehículos tomar todas las medidas en cuanto al mantenimiento, checar llantas, checar todo para no sufre ningún percance, no manejar desvelado ni bajo la influencia del alcohol, drogas o alguna otra sustancia que afecte”, dijo Chávez García.

Por último el alcalde agregó que se debe estar atentos y dar el mayor de los esfuerzos para apoyar con responsabilidad a la ciudadanía mocoritense, a quienes visiten el municipio y que se sientan atendidos, y resaltó que deben estar atentos a cualquier emergencia para contribuir a la ciudadanía mocoritense.

Foto Matías Rodríguez/El Debate

El recorrido tradicional inicio por algunas calles del pueblo mágico donde estuvieron involucradas varias dependencias, tales como Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y la Policía y Transitó Municipial de Mocorito, quienes serán los encargados de la seguridad de los ciudadanos mocoritenses en estas fechas vacacionales.