Aumenta la inquietud por falta de agua en presa López Mateos

Angostura, Sinaloa.- Conscientes que algún fenómeno natural (huracán) pude cambiar el panorama para los productores de la región del Évora, algunos líderes, como el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora y el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito, ven preocupante y alarmante el bajo volumen de agua que han captado las presas en Sinaloa, en especial la Adolfo López Mateos, de la cual se abastecen los módulos de riego.

“Creo que todos los dirigentes de los distintos organismos agrícolas hemos estado preocupados y tratando de ver cómo se busca una solución a la situación de la baja disponibilidad de agua. Lo que estamos viendo y consultando con productores es cuál sería la estrategia a implementar. Una es que los módulos hagan su programa en cuestión de rescates, activación de pozos y eficientar el uso del agua hasta llegar con los productores. Pero también como Sanidad Vegetal tenemos un compromiso de cuidar la sanidad en los cultivos que se van a establecer”, comentó Mario Urías Cuadras, presidente de la JLSVVE.

Informó que los productores deberán iniciar con siembra de cultivos que no son muy usuales, como cártamo y girasol, son algunas opciones; además, se deberá aumentar el número de hectáreas destinadas a la siembra de frijol y garbanzo, cultivos muy experimentados en la zona.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito, Aurelio Lugo Camacho, comparó la situación con el juego de beisbol, “mientras no caiga el último out no termina el juego, y el último out puede ser un ciclón del 15 al 20 de septiembre”.

La captación de agua va en 56 por ciento comparado con el ciclo anterior / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Ante esto, hace referencia al huracán Manuel, el cual se presentó el 29 de septiembre 2013, trayendo consigo una gran cantidad de agua, pero de igual manera destrucción.

No obstante, en el dado caso que no se presentara un huracán, el presidente de la AARM informó que siempre deben tener el optimismo, pero en el escenario adverso se estaría hablando de cultivos de cártamo, girasol, algodón, combinados con los cultivos como frijol y garbanzo.

“Pudiera ser a lo mejor la proporción de un 20/80, que queremos decir; si el productor tiene 100 hectáreas, podría sembrar 20 de media demanda y 80 de baja, estamos en la expectativa de un escenario que todo indica por escurrimiento históricos de más de 50 años de la Conagua, que vamos en una situación de baja captación de agua. Prácticamente se nos fue el mes de agosto, e históricamente es el mes con más lluvias”, comentó el líder agrícola.

Por último, y a modo de conclusión, Lugo Camacho informó que si el ciclo anterior se vieron afectados por la poca disponibilidad de agua, aún cuando la presa tenía arriba del 40 por ciento de captación, hoy está a la mitad del año pasado, apenas un 20 por ciento.