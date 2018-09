Robos recientes rompen con periodo de tranquilidad

Guamúchil, Sinaloa.- Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre en la ciudad de Guamúchil se registraron dos robos a comercio, uno de ellos en una casa de empeño y el otro en un negocio de celulares, lo cual, de acuerdo con el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado, Jaime David Silva García, rompe con un largo periodo de tranquilidad que se venía dando respecto a este tipo de hechos, pues las actividades comerciales se venían dando sin mayores complicaciones.

Cabe mencionar que en estos atracos no se logró la identificación de los responsables, pues no hubo denuncia de parte de los afectados. “Necesitamos que denuncien, porque de esa manera las autoridades competentes hacen una investigación exhaustiva, nosotros de una manera rápida y oportuna intentamos llegar a tiempo, pero una vez que estas personas se retiran del lugar, ya no podemos darle un seguimiento sino mediante una investigación, eso lo hace la Fiscalía, por eso invitamos a toda la población a que cuando tengan una situación como ésta inmediatamente denuncien”, señala el mando policial.

Asimismo, expresa que no se puede esperar que las cosas marchen siempre a la perfección, pero se tenía un periodo de aproximadamente cuatro o cinco semanas en las que no se registró ningún evento de este tipo, “desafortunadamente esta semana tuvimos dos, pero pensamos que es un hecho aislado que no tiene qué ver con nuestra sociedad, que no tiene qué ver con nuestro municipio, y vamos a buscar la forma de que no vuelva a suceder”.

Por otra parte, en el caso de la coordinación con comités vecinales, se cuenta con uno en cada comunidad, integrado por sus respectivos presidentes, secretarios y hasta tres vocales, pues como Dirección, en el caso de Salvador Alvarado, se tienen instrucciones de estar al pendiente para que estos comités se coordinen y mantengan una estrecha comunicación con las áreas correspondientes, como es el caso de Seguridad Pública, donde los encargados de dichos grupos presentan las necesidades que conciernen a este departamento.

Respecto al tema de seguridad en los comercios locales, la líder de las Mujeres Empresarias de la Canaco, Ana Yanci Rubio, señala que hay una comunicación constante tanto con las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado como entre los mismos empresarios, pues buscan a toda costa evitar ser víctimas de la delincuencia.

La también empresaria comenta que las autoridades se han puesto a la orden, aunque no en un programa o plan formal, pero de alguna manera eso los hace sentir protegidos, pues se trata de la seguridad de sus negocios, y para ello comenta que los policías en bicicleta han sido de gran apoyo, “específicamente ya tienen años que implementaron los policías en bicicleta para cuidar precisamente aquí en el Centro, porque es más fácil que llegue una bicicleta rápido a un local, a que una patrulla busque el sentido de la calle, llegue y vea cómo meterse, y pues en realidad para nosotros sí ha sido benéfico, porque en lo personal, aquí sí han pasado detalles y rápido llegan”.

Manifiesta que afortunadamente, en su experiencia, se ha tratado de robo ‘hormiga’ y dicha situación ha sido difícil de combatir aun con cámaras, por lo que señala que quienes cuentan con dicho sistema de vigilancia en sus establecimientos, cuando sucede un caso así, se pasan las fotos y grabaciones “para advertirnos entre nosotros de quién cuidarnos, aunque sabemos que no es una sola persona, normalmente son varias, pero es lo que está en nuestras manos, lo que nos damos cuenta que pasó, rápido lo comunicamos para estar alertas”.

En cuanto a la DSPyTM, asegura que siempre se han puesto a disposición del comerciante, pero lo que más han requerido por lo comentado anteriormente, es de los policías en bicicleta, quienes siempre están al pendiente de los comercios del sector Centro y se ponen a la orden aunque no haya pasado nada, incluso han mantenido una comunicación directa con el gremio vía teléfono celular, “siempre llegan de vez en cuando, porque pues a veces es más rápido y de alguna manera sí nos sentimos protegidos, pero sí faltan más, son muy pocos”.

En cuanto a las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad, Ana Yanci Rubio expresa que sí es una buena herramienta, pues igual y con éstas los delincuentes se detienen un poco, pues esas grabaciones son pruebas contundentes ante un delito.