Insiste en la necesidad de la Casa del Migrante

Guamúchil, Sinaloa.- Su labor altruista hacia los migrantes la heredó de su padre, Daría Valenzuela es una ciudadana que ha realizado una labor de apoyo en alimentación y donación de ropa a los migrantes que arriban al municipio de Salvador Alvarado.

El ayudar a los migrantes se lo inculcó su papá con el ejemplo. “Tenía una taquería y cuando se bajaban las personas del tren, que en aquel tiempo les decían ‘trampas’, él siempre les daba de comer”, comenta Daría Valenzuela, quien además hace un llamado a la solidaridad con las personas y familias que están de paso, e insiste en que a pesar que los migrantes aumentan cada año y se quedan más días varados en las vías del tren, calles y cruceros, no se ha logrado concretar el apoyo necesario para establecer la Casa del Migrante en la ciudad.

Hace aproximadamente tres años que inició con esta labor, que le llevó a crear una casa transitoria que está en la colonia Niños Héroes, pero por la distancia del lugar a las vías es difícil que los migrantes acudan.

Cuenta que en los primeros meses de labor se dirigía a las vías del tren en búsqueda de ellos para brindarles un apoyo.

“Les decía tengo para darles de comer, los subía al carro y en muchas ocasiones los llevaba a la casa a que se bañaran, comieran, y regresaban a las vías, y muchos de los migrantes se quedaban tres o cuatro días en las vías porque no lograban subirse al tren.”

“El llamado de solidaridad es que volteen a verlos, que no les den la espalda, no suban el cristal de su carro, si en su casa tienen una chamarra, una cobija, súbanla al carro y regálenla, o bien, unos tenis que no se pongan, una gorra, se los dan y no se imaginan cómo los ayudan”, dijo Daría Valenzuela.

Aunque haya fronteras los migrantes son igual que nosotros, comentó. “Hay personas que se han sumado a la labor y me han dicho: yo quiero ser parte de tu equipo, esto demuestra que todos queremos ayudar pero no nos damos el tiempo de hacerlo”, expresa la ciudadana.

El apoyo que el Sistema DIF ofrece a los migrantes va además de brindar alimentación, vestimenta, apoyo en traslado, cuando lo necesiten, se les brinda el apoyo, se brinda respaldo en todo momento.

La presidenta del Sistema DIF, Pier Angely Camacho de Ortiz, comentó que aunque no es una acción directa del Sistema, se le brinda el apoyo a quien lo solicite.

Por el número elevado y cada vez mayor de migrantes que existe en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante. Nosotros Juntos es el lema este año de la campaña internacional que promueve la ONU. En su reporte indica que existen más de 272 millones de migrantes que comienzan una nueva vida y construyen nuevas comunidades en cada rincón del mundo.