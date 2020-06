Instalaciones inadecuadas provocan una larga espera

Guamúchil, Sinaloa.- Hace aproximadamente una semana que iniciaron con los trabajos de transportación de maíz en la Zona Industrial de esta ciudad de Guamúchil, y Miguel Alberto Angulo Valenzuela, secretario general de la Alianza de Camioneros de Carga en General de los Municipios de Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura, expresó que se están tardando alrededor de 24 a 30 horas en descargar, es por eso que se hace la aglomeración de las unidades. Cabe mencionar que diariamente se están descargando entre 40 y 50 unidades, pero son las mismas que llegan día a día, entonces esto genera que la fila de unidades no termine.

“Aquí dependemos de la bodega, y si no tienen la logística adecuada para estar descargando en tiempo y forma se hace la aglomeración de carros, lo que causa que estemos de bodega en las calles como todos los años”, comentó.

Angulo Valenzuela también hizo un atento llamado a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, así como a la ciudadanía, para que se conscienticen de que no es culpa de ellos, además que solo es una zafra y que son unos cuantos días, y si las bodegas no cuentan con las debidas instalaciones no es culpa de ellos, ya que solo están prestando un servicio. “Nosotros qué más quisiéramos llegar y descargar el flete que traemos, pero ante la imposibilidad de las bodegas de descargarnos, tenemos que pasar en la calle”, comentó.

Señaló que debido a que se deben quedar afuera, ellos están tratando de cuidar sus unidades en las noches, ya que son su patrimonio.

“Casi no dormimos porque tenemos que cuidar lo poquito que tenemos y de alguna manera cuidarle al productor su cosecha.”

El secretario general de la Alianza de Camioneros dijo que en estos momentos se está transportando maíz porque el sorgo ya está por terminarse o ya se terminó.

“Ésta es la etapa fuerte de todos los años, por la región en la que estamos.”

Considera que para el mes de julio esta zafra culmine, porque se comenzó la siembra algo tarde y las lluvias no dejaron hacer la labor de siembra en los meses de noviembre y diciembre.

“La mayoría sembró después del 15 de diciembre, lo que ocasiona estas aglomeraciones, porque se está cosechando al mismo tiempo”, citó.

Señaló que se juntó el trabajo, y que ellos quisieran prestarle el servicio a todos los productores pero está difícil, porque la mayoría van a las mismas bodegas y pasa este tipo de situación.

Enfatizó que hasta el momento no les prestaron el servicio a las empresas que quedaron con adeudos desde la temporada pasada.

“No hay capacidad económica que aguante. Nosotros necesitamos del ingreso para poder seguir trabajando, y si ellos no nos pagan nosotros no podemos brindarles el servicio. Ya teníamos tiempo queriendo implementar esta estrategia para ver si de una o de otra manera se nos paga lo que nos deben”, finalizó Miguel Alberto Angulo.

