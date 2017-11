Instalan PRD, PAN y MC Comité Municipal Frente Ciudadano

Guamúchil, Sinaloa.- En las instalaciones del PRD, se llevó a cabo la instalación del Comité Municipal de Angostura, en donde los partidos como el antes mencionado, así como el PAN y MC, se han unido para lo que será el proceso electoral del 2018 con la finalidad de sumar fuerzas y regresar al Ayuntamiento.

De acuerdo con el recién estrenado presidente del Comité Municipal del PAN en el municipio de Angostura, Ramón Alberto Urías Camacho, se tienen muchas coincidencias como partidos, “por esto estamos convencidos que el Gobierno no está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. No todos los mexicanos somos corruptos, otro de los temas es que la desigualdad no es natural, esto la ha generado el mismo Gobierno y las leyes que existen”.

De igual manera, Manuel Gumaro López Cuadras, agregó que dentro del Frente Ciudadano por México están convencidos para ganar las elecciones federales así como las otras en las que estarán compitiendo.

“Queremos que este movimiento crezca pero con una sola visión, que le vaya bien a México, a Sinaloa y sobre todo a Angostura”.

Invitaron a los ciudadanos que cuentan con liderazgo, solvencia moral y ganas de salir adelante a reunirse con ellos.