Instalan el Consejo de Seguridad Pública en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Destacando que son los trabajos de prevención los que definirán los resultados en busca de mejorar en materia de seguridad se instaló y tomó protesta al Consejo Municipal de Seguridad Pública de Angostura, el cual buscará planear, implementar y promover las estrategias necesarias.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, mencionó que el trabajo del Consejo Municipal de Seguridad Pública representa un reto muy grande en el que están involucradas diversas instancias y se basa en un concepto muy elemental pero al mismo tiempo muy fuerte, que es la convivencia, pues ésta representa la pertenencia de cada individuo a una localidad, donde la tener sentido de pertenencia se empieza a buscar la seguridad de todos.

"Partamos del entendido que la ciudadanía no le tiene confianza a la autoridad ni a la policía y la policía no le tiene confianza a la ciudadanía, porque cuando algo sucede, siempre tiene la culpa el policía; no voy a negar que hay policías malos, pero se estan detectando y sacando", dijo.

Asimismo, expresó que hay muchos factores que influyen en que los jóvenes caigan en la delincuencia y el narcotráfico, como la pobreza y la falta de oportunidades, y el trabajo del estado es fundamental pero se tienen pocos elementos de Seguridad Pública.

Por su parte, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez aseguró que el trabajo que se haga en el Consejo Municipal de Seguridad Pública no será un parapeto y, aunque señala que le preocupa saber que se han conformado muchos consejos, en materia de seguridad Angostura ha estado trabajando, pues aunque se tiene un déficit de agentes, ya se ha cumplido en algunos aspectos con los elementos, se cuenta con armamento que les dieron en comodato, así como uniformes.

Además, indicó que Angostura no es un municipio con altos índices de violencia, pero sí es preocupante que los jóvenes formen parte de las filas de la delincuencia o se droguen, "esto no se resolverá en tres años, pero podemos poner los cimientos para que eso suceda".